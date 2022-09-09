﻿Manisa Saruhanlı SYDV işçi alacak

Manisa Saruhanlı SYDV 1 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal yardım ve inceleme görevlisi alınacak.

Son başvuru tarihi 21 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Askerlik görevini yapmış olmak.