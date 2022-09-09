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Manisa Saruhanlı SYDV işçi alacak

Manisa Saruhanlı SYDV, sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 15:34
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 15:37
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Manisa Saruhanlı SYDV işçi alacak

Manisa Saruhanlı SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre, Manisa Saruhanlı SYDV, sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak geçici 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C vatandaşı olmak

18 yaşını bitirmiş 35 yaşını doldurmamış olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerden mezun olmak

ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

İş tanımlarından belirtilen nitelikleri taşımak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Noter onaylı kurumca aslı gibidir onaylı KPSS sonuç belgesi

Noter onaylı kurumca aslı gibidir onaylı diploma veya mezuniyet belgesi

Askerlikle ilgisi olmadığına dair durum belgesi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Noter onaylı kurumca aslı gibidir onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası

Başvuru tarihinden itibaren son 1 yıldır Saruhanlı ilçesinde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi

Sürücü belgesinin sureti

Varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi

Adaylar tarafından yapılacak online başvuru ön başvuru niteliğini taşıyacak. Adayların bahsi geçen evrakları teslim etmesinden sonra başvuran adaya evrak alındı belgesi verildikten sonra başvuru yapılmış sayılacak.

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