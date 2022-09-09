Manisa Saruhanlı SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre, Manisa Saruhanlı SYDV, sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak geçici 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş 35 yaşını doldurmamış olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerden mezun olmak
ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
İş tanımlarından belirtilen nitelikleri taşımak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Noter onaylı kurumca aslı gibidir onaylı KPSS sonuç belgesi
Noter onaylı kurumca aslı gibidir onaylı diploma veya mezuniyet belgesi
Askerlikle ilgisi olmadığına dair durum belgesi
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
Noter onaylı kurumca aslı gibidir onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası
Başvuru tarihinden itibaren son 1 yıldır Saruhanlı ilçesinde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi
Sürücü belgesinin sureti
Varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi
Adaylar tarafından yapılacak online başvuru ön başvuru niteliğini taşıyacak. Adayların bahsi geçen evrakları teslim etmesinden sonra başvuran adaya evrak alındı belgesi verildikten sonra başvuru yapılmış sayılacak.
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