Manisa şehidini unutmadı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa şehidini unutmadı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 1983 yılında Van'ın Başkale ilçesinde şehit düşen Er Mehmet Erişti, şehadete erişinin 42. yılında dualarla anıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, 1983 yılında Van ili Başkale ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Mehmet Erişti'nin şehadetinin seneyi devriyesi münasebetiyle annesi Zeliha Erişti ve babası Tahsin Erişti'yi Sart Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Şehidin annesi ve babasıyla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kaymakam Güldoğan, devletin tüm imkânları ile her daim şehit yakınlarının yanında olunacağını ifade etti.

Kaymakam Güldoğan'a ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Müftüsü Ali Çebi ve ilgili kurum personeli eşlik etti.

Manisa şehidini unutmadı!

Manisa şehidini unutmadı!

Manisa şehidini unutmadı!

Son Haberler
Barış Alıcı Boluspor'da
Barış Alıcı Boluspor'da
Altının kilogram fiyatında gerileme! İşte son rakam (24 Temmuz 2025)
Altının kilogram fiyatında gerileme! İşte son rakam (24 Temmuz 2025)
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)