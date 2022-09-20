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Manisa Seltaş işçi alacak

Manisa Seltaş 4 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 08:54
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Manisa Seltaş işçi alacak

Manisa Seltaş işçi alacak
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Manisa Seltaş 4 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Harita Kadastro teknikeri alınacak.

Son başvuru tarihi 28 Eylül 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az önlisans mezunu olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgah belgesi

Diploma

Sabıka kaydı. 

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