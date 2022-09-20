Manisa Seltaş işçi alacak

Manisa Seltaş 4 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Harita Kadastro teknikeri alınacak.
Son başvuru tarihi 28 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az önlisans mezunu olmak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgah belgesi
Diploma
Sabıka kaydı.
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