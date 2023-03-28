﻿Manisa Soma’da icradan satılık kargir bina

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Manisa İl, Soma İlçe, Kurtuluş Mahalle , 624 Ada, 126 Parsel, taşınmaz kargir iki katlı ev niteliğndedir.Zemin kat mesken 2 oda 1 salon mutfak, banyo tuvalet ve balkondan oluşmaktadır.duvarlar sıvalı boyalı zemin seramik ve ahşap kaplıdır.ısınba soba ile olmaktadır. toplam 90 m² yüzölçümündedir.birinci kata dıştanmerdiven ile çıkılmaktadır.mesken içi v edışında yangın çıkmasından dolayı bakım ve onarıma ihtiyaç bulunmaktadır. Duvar sıvaları ve boyaları bozulmuş, meksek 2 oda 1 salon mutfak banyo tuvalet ve balkondan oluşmaktadır.90 m² yüzölçümündedir.

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