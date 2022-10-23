Manisa Turgutlu Belediyesi 14 işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Manisa ili Turgutlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 personel alınacak.

Adaylar başvurularını 25 Ekim 2022 tarihine kadar Turan Mahallesi 7 Eylül Sokak numara 23/1 Turgutlu Manisa adresine yapacaklar.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,

En az ilkokul mezunu olmak.

TRAKTÖR ŞOFÖRÜ ALIMI İÇİN (1 KİŞİ)

Emekli olmamak veya emekliliğe hak kazanmamış olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak,

En az 6 aydır Turgutlu İlçesi'nde ikamet ediyor olmak.