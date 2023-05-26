Manisa Turgutlu'da engelsiz ulaşım seçimin ikinci turunda da devam edecek

Turgutlu Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde olduğu gibi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri’nde de özel gereksinimli vatandaşların demokratik hakları olan oy verme işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak. Oy kullanacak özel gereksinimli seçmenler, ekipler tarafından belediyeye ait Engelsiz Ulaşım Aracı ile evinden alınıp oy kullanacağı okula götürülecek, oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra evine bırakılacak. Engelsiz Ulaşım Aracı, 28 Mayıs Pazar günü oy verme işleminin devam edeceği 08.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Hizmetten yararlanmak isteyen özel gereksinimli vatandaşların, Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait 0236 313 10 78 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırması yeterli olacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri’nde özel gereksinimli vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde oy kullanabilmeleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Engelsiz Ulaşım Aracımız oy verme işlemlerinin devam edeceği saat aralığında hizmet verecek. Vatandaşların demokratik hakları önünde hiçbir engel olamaz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı oy vermeye davet ediyorum” diye konuştu.