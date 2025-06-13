Manisa üreticilerine uyarı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa üreticilerine uyarı!

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı çiftçileri uyardı.

Müdürlük, yangınların tarladan tarlaya geçme ihtimaline karşı üreticilerin hububat tarlalarının çevresinde 5-6 metre genişliğinde emniyet bandı oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, "Toprağımızın ve ormanlarımızın geleceği için bu önlem büyük önem taşımaktadır. Yangınların yayılmasını önlemek amacıyla tüm üreticilerimizin belirtilen genişlikte tarlalarının kenarlarını sürerek önlem almaları ve yasağa uymaları önemle rica olunur." denildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin hassasiyet göstermesi halinde hem tarım arazilerinin hem de çevredeki ormanların büyük ölçüde korunabileceğini belirtti.

Manisa üreticilerine uyarı!

Manisa üreticilerine uyarı!

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