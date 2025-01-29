Manisa Valiliği: 2 asker yaralandı

Kaynak: AA
Manisa Valiliği: 2 asker yaralandı

Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim sırasında 2 asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti esnasında 2 askeri personelimiz yaralanmıştır. Askerlerimizin tedavileri hastanede devam etmektedir. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Açıklamada, eğitim esnasında yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör'ün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, Uzman Çavuş Arif Güzel'in ise Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

Son Haberler
Farah Zeynep Abdullah'tan 'Ayşe Barım' itirafı: Herkes korkuyor
Farah Zeynep Abdullah'tan 'Ayşe Barım' itirafı: Herkes korkuyor
Manisa Valiliği: 2 asker yaralandı
Manisa Valiliği: 2 asker yaralandı
Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Beyaz Saray'a davet etti
Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Beyaz Saray'a davet etti
Kuzey Kore'de, Trump döneminde de nükleer güçten taviz yok
Kuzey Kore'de, Trump döneminde de nükleer güçten taviz yok
AKP Kadın Kolları Başkanlığı adayı belli oldu
AKP Kadın Kolları Başkanlığı adayı belli oldu