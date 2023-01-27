Manisa ve İzmir'e kar yağdı

Demirci'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Akçakertik, Türkmentepe, Sarıçayır ve Hışır mevkilerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Karayolları ekiplerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, kar yağışının aralıklarla devam ettiğini, ekiplerin buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacağını söyledi.

İzmir'in Ödemiş'e bağlı turizm merkezi Bozdağ Mahallesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, kar yağışının geçen hafta Bozdağ Kayak Merkezi'nin de bulunduğu yüksek kesimlerde etkili olduğunu, bugün de mahalle genelinde etkisini gösterdiğini söyledi. (AA)