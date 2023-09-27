MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

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İHALE İLANI

T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
1) İdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 16 ( Onaltı ) adet saha 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.
2) İhale,Manisa Defterdarlık Binası 2. Kat Toplantı Salonunda ( Sakarya Mah. 1109 Sok. No:2 Şehzadeler/MANİSA) , 11.10.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.
3) İhale ile 3 yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.
1 Nolu Saha..........................................................................................................................................................
İliManisaAlanı1.483,75 hektar
İlçesiKöprübaşıMuhammen Bedeli4.708.722,84.-TL
MahallesiSaraycıkGeçici Teminat Bedeli141.261,69 - TL
Pafta NoK21a4,K20b3
Erişim No3385463
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)633500632991632196630000630000
X(YUKARI)42941184293268429250042925004297000
6.NOKTA
Y(SAĞA)633500
X(YUKARI)4297000
2 Nolu Saha..........................................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 4.947,75 hektar
İlçesi: SalihliMuhammen Bedeli:5.047.028,64.-TL
Mahallesi: ÇakaldoğanGeçici Teminat Bedeli:151.410,86 .- TL
Pafta No: L20a2,L20b1
Erişim No: 3385460
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA
Y (SAĞA)601000610000610000601000
X(YUKARI)4254999425499642495004249500
3. Nolu Saha.............................................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 3.589,65 hektar
İlçesi: SalihliMuhammen Bedeli:3.661.677,84-TL
Mahallesi: İğdecikGeçici Teminat Bedeli: 109.850,34 .-TL
Pafta No: L20b1,K20c3, L20b2,K20c4
Erişim No: 3368972
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)620000619000619000620000620473
X(YUKARI)42620394262042426700042669954268660
6.NOKTA7.NOKTA8.NOKTA9.NOKTA10.NOKTA
Y(SAĞA)620000619000619000623000622999
X(YUKARI)42700004270000427260042726404263844
4. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 1.125,04 hektar
İlçesi: Alaşehir,KulaMuhammen Bedeli:1.530.096,12.-TL
Mahallesi: Serinyayla,Battal MustafaGeçici Teminat Bedeli: 45.902,89. -TL
Pafta No: L21a2, L21a3
Erişim No: 3344631
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)642000644907651250651000651000
X(YUKARI)42520004251371425000042460004248400
6.NOKTA7.NOKTA8.NOKTA9.NOKTA10.NOKTA
Y(SAĞA)650000648000646000646000646500
X(YUKARI)42492504249385424737542490004249500
11.NOKTA12.NOKTA
Y(SAĞA)645650642000
X(YUKARI)42504504251700
5. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 4.244,46 hektar
İlçesi: GölmarmaraMuhammen Bedeli:1.443.181,74.-TL
Mahallesi: ÇömlekçiGeçici Teminat Bedeli: 43.295,46.- TL
Pafta No: K19b3, K20d1, K19c2
Erişim No: 3362043
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)581478580043579512579240579248
X(YUKARI)42897694291921429276042937184294718
6.NOKTA7.NOKTA8.NOKTA9.NOKTA10.NOKTA
Y(SAĞA)581000590772588304585737582282
X(YUKARI)42950894282818428211642844134289175
6. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı:3.840,26 hektar
İlçesi: KöprübaşıMuhammen Bedeli: 870.514,76.- TL
Mahallesi: BorluGeçici Teminat Bedeli: 26.115,45.- TL
Pafta No: K21a4, K20b3, K21d1, K20c2
Erişim No:3385464
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)626675626685628416629410630393
X(YUKARI)42893584292500429248542924464292353
6.NOKTA7.NOKTA8.NOKTA9.NOKTA10.NOKTA
Y(SAĞA)631355632241633029631136629901
X(YUKARI)42921254291693429108842861434286143
11.NOKTA12.NOKTA
Y(SAĞA)624500625404
X(YUKARI)42865654289276
7. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 1.217,63 hektar
İlçesi: AhmetliMuhammen Bedeli:1.020.064,08.-TL
Mahallesi: KargınGeçici Teminat Bedeli: 30.601,93.- TL
Pafta No: K19d3, K19c3, K19c4
Erişim No: 3368988
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)565000570606571164570325565000
X(YUKARI)42710004270997427017242696424270000
POLİGON 21.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)578000575390574794575224578000
X(YUKARI)42691324269305427010742709974270998
8. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 1.748,63 hektar
İlçesi: SalihliMuhammen Bedeli: 340.021,36.- TL
Mahallesi: Oraklar, MamatlıGeçici Teminat Bedeli: 10.200,65.- TL
Pafta No: K20c2
Erişim No: 3326272
DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)626748627000624947622142621407
X(YUKARI)42825964282000428097242818804282019
6.NOKTA7.NOKTA8.NOKTA9.NOKTA10.NOKTA
Y(SAĞA)621840623372624064624061626184
X(YUKARI)42840204285495428478242847804284162
11.NOKTA
Y(SAĞA)627137
X(YUKARI)4283874
POLİGON 21.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)624977624114623797623453624031
X(YUKARI)42855174284823428515042855734286129
6.NOKTA7.NOKTA
Y(SAĞA)624597624992
X(YUKARI)42860854285677
9. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 1.363,01 hektar
İlçesi: SarıgölMuhammen Bedeli: 850.053,40.- TL
Mahallesi: -------Geçici Teminat Bedeli: 25.501,61.- TL
Pafta No: L21d3, L21d2
Erişim No: 3368990
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)646011647128648214648998649950
X(YUKARI)42207584222455422381942245754224880
6.NOKTA7.NOKTA
Y(SAĞA)649963649844
X(YUKARI)42238814218854
10. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 2.482,49 hektar
İlçesi: ŞehzadelerMuhammen Bedeli: 844.100,74 .-TL
Mahallesi: GüzelköyGeçici Teminat Bedeli: 25.323,03 .-TL
Pafta No: K18c2
Erişim No: 3338452
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)535000541542540478540687540679
X(YUKARI)42805004286960428463442797264279703
6.NOKTA7.NOKTA
Y(SAĞA)541007534556
X(YUKARI)42789994278999
11. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 2.448,18 hektar
İlçesi: KulaMuhammen Bedeli: 832.434,60 .-TL
Mahallesi: GüvercinlikGeçici Teminat Bedeli: 24.973,04 .-TL
Pafta No: K21c1
Erişim No: 3383816
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)656500656500656000655950653672
X(YUKARI)42770004279000428000042812664281265
6.NOKTA7.NOKTA8.NOKTA
Y(SAĞA)653875660229657962
X(YUKARI)428403942829314277000
12. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 3.908,73 hektar
İlçesi: KulaMuhammen Bedeli: 886.035,62 .-TL
Mahallesi: Encekler, HamidiyeGeçici Teminat Bedeli: 26.581,07 .-TL
Pafta No: K21d2, K21d1
Erişim No: 3383815
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)642755641791642050640240639850
X(YUKARI)42803204280589428318042825504287570
6.NOKTA7.NOKTA8.NOKTA9.NOKTA
Y(SAĞA)644700644989643749643414
X(YUKARI)4287950428262442826464281707
POLİGON 21.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)643374643976645000645000641500
X(YUKARI)42816224282419428242342773744277680
13. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 3.664,51 hektar
İlçesi: KulaMuhammen Bedeli: 830.675,54 .TL
Mahallesi: ŞeritliGeçici Teminat Bedeli: 24.920,27 .TL
Pafta No: K21d3, K21d4, L21a2
Erişim No: 3385465
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)641233641401652442652520641778
X(YUKARI)42650254266000426600042628074262556
14. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 3.347,00 hektar
İlçesi: KulaMuhammen Bedeli: 758.701,98.- TL
Mahallesi: GölbaşıGeçici Teminat Bedeli: 22.761,06 .-TL
Pafta No: K21d4
Erişim No: 3385466
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)631231640970641000641453640680
X(YUKARI)42680004268000426600042634684262832
6.NOKTA
Y(SAĞA)631448
X(YUKARI)4266439
15. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 1.365,03 hektar
İlçesi: SaruhanlıMuhammen Bedeli: 340.021,36-TL
Mahallesi: LütfiyeGeçici Teminat Bedeli: 10.200,65 .-TL
Pafta No: K19a3, K19b4, K19d2
Erişim No: 3365418
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)565043564980568454569440570515
X(YUKARI)42892864290800429310742932024293950
6.NOKTA7.NOKTA
Y(SAĞA)571576572248
X(YUKARI)42929714292244
16. Nolu Saha..................................................................................................................................
İli: ManisaAlanı: 2.801,78 hektar
İlçesi: AkhisarMuhammen Bedeli: 476.334,00 -TL
Mahallesi: AkselendiGeçici Teminat Bedeli: 14.290,02 .-TL
Pafta No: K19b3, K19b4
Erişim No: 3328473
DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 11.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Y(SAĞA)574758575500574515576389575750
X(YUKARI)42938084294330429749042982444299505
6.NOKTA7.NOKTA8.NOKTA9.NOKTA10.NOKTA
Y(SAĞA)575684577565578851578008578779
X(YUKARI)43016444300895429534742944154293429
11.NOKTA12.NOKTA13.NOKTA14.NOKTA
Y(SAĞA)574305573070574166574850
X(YUKARI)4291474429262042933914293759
4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.
5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;
a) Gerçek kişiler için;
1- Müracaat dilekçesi,
2- T.C. kimlik numarasını içeren yıl içinde alınmış, Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
3-Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
4-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5- Noter Tastikli imza beyannamesi,
6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza beyannameleri,
7- Her sayfası imzalanmış şartname,
Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı. İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.
b) Tüzel kişiler için;
1- Müracaat dilekçesi
2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti(Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalı), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,
3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,
4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,
8- Her sayfası imzalanmış şartname,
9- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı, internet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.
6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde ( Sakarya Mah. 1109 Sok. No:2 Şehzadeler/MANİSA Defterdarlık Binası 2. Kat) görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 3.300 TL ( Üç Bin Üç Yüz Türk Lirası) olup Başkanlığımızın Ziraat Bankası A.Ş. Manisa Şubesi TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 hesabına (şartname bedeli açıklaması yapılarak) yatırılması ve dekont aslı veya banka tarafından imzalanıp kaşelenmiş olan dekont çıktılarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar,Ruhsat ve Kültür Varlıklarına iletilmesi halinde temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta (1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 Şehzadeler/MANİSA) vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal saha için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01894251