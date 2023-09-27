MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

T.C.

MANİSA VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

1) İdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 16 ( Onaltı ) adet saha 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale,Manisa Defterdarlık Binası 2. Kat Toplantı Salonunda ( Sakarya Mah. 1109 Sok. No:2 Şehzadeler/MANİSA) , 11.10.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile 3 yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha..........................................................................................................................................................

İli Manisa Alanı 1.483,75 hektar

İlçesi Köprübaşı Muhammen Bedeli 4.708.722,84.-TL

Mahallesi Saraycık Geçici Teminat Bedeli 141.261,69 - TL

Pafta No K21a4,K20b3

Erişim No 3385463

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 633500 632991 632196 630000 630000

X(YUKARI) 4294118 4293268 4292500 4292500 4297000

6.NOKTA

Y(SAĞA) 633500

X(YUKARI) 4297000

2 Nolu Saha..........................................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 4.947,75 hektar

İlçesi : Salihli Muhammen Bedeli :5.047.028,64.-TL

Mahallesi : Çakaldoğan Geçici Teminat Bedeli :151.410,86 .- TL

Pafta No : L20a2,L20b1

Erişim No : 3385460

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA

Y (SAĞA) 601000 610000 610000 601000

X(YUKARI) 4254999 4254996 4249500 4249500

3. Nolu Saha.............................................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 3.589,65 hektar

İlçesi : Salihli Muhammen Bedeli :3.661.677,84-TL

Mahallesi : İğdecik Geçici Teminat Bedeli : 109.850,34 .-TL

Pafta No : L20b1,K20c3, L20b2,K20c4

Erişim No : 3368972

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 620000 619000 619000 620000 620473

X(YUKARI) 4262039 4262042 4267000 4266995 4268660

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Y(SAĞA) 620000 619000 619000 623000 622999

X(YUKARI) 4270000 4270000 4272600 4272640 4263844

4. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 1.125,04 hektar

İlçesi : Alaşehir,Kula Muhammen Bedeli :1.530.096,12.-TL

Mahallesi : Serinyayla,Battal Mustafa Geçici Teminat Bedeli : 45.902,89. -TL

Pafta No : L21a2, L21a3

Erişim No : 3344631

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 642000 644907 651250 651000 651000

X(YUKARI) 4252000 4251371 4250000 4246000 4248400

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Y(SAĞA) 650000 648000 646000 646000 646500

X(YUKARI) 4249250 4249385 4247375 4249000 4249500

11.NOKTA 12.NOKTA

Y(SAĞA) 645650 642000

X(YUKARI) 4250450 4251700

5. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 4.244,46 hektar

İlçesi : Gölmarmara Muhammen Bedeli :1.443.181,74.-TL

Mahallesi : Çömlekçi Geçici Teminat Bedeli : 43.295,46.- TL

Pafta No : K19b3, K20d1, K19c2

Erişim No : 3362043

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 581478 580043 579512 579240 579248

X(YUKARI) 4289769 4291921 4292760 4293718 4294718

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Y(SAĞA) 581000 590772 588304 585737 582282

X(YUKARI) 4295089 4282818 4282116 4284413 4289175

6. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı :3.840,26 hektar

İlçesi : Köprübaşı Muhammen Bedeli : 870.514,76.- TL

Mahallesi : Borlu Geçici Teminat Bedeli : 26.115,45.- TL

Pafta No : K21a4, K20b3, K21d1, K20c2

Erişim No :3385464

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 626675 626685 628416 629410 630393

X(YUKARI) 4289358 4292500 4292485 4292446 4292353

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Y(SAĞA) 631355 632241 633029 631136 629901

X(YUKARI) 4292125 4291693 4291088 4286143 4286143

11.NOKTA 12.NOKTA

Y(SAĞA) 624500 625404

X(YUKARI) 4286565 4289276

7. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 1.217,63 hektar

İlçesi : Ahmetli Muhammen Bedeli :1.020.064,08.-TL

Mahallesi : Kargın Geçici Teminat Bedeli : 30.601,93.- TL

Pafta No : K19d3, K19c3, K19c4

Erişim No : 3368988

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 565000 570606 571164 570325 565000

X(YUKARI) 4271000 4270997 4270172 4269642 4270000

POLİGON 2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 578000 575390 574794 575224 578000

X(YUKARI) 4269132 4269305 4270107 4270997 4270998

8. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 1.748,63 hektar

İlçesi : Salihli Muhammen Bedeli : 340.021,36.- TL

Mahallesi : Oraklar, Mamatlı Geçici Teminat Bedeli : 10.200,65.- TL

Pafta No : K20c2

Erişim No : 3326272

DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 626748 627000 624947 622142 621407

X(YUKARI) 4282596 4282000 4280972 4281880 4282019

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Y(SAĞA) 621840 623372 624064 624061 626184

X(YUKARI) 4284020 4285495 4284782 4284780 4284162

11.NOKTA

Y(SAĞA) 627137

X(YUKARI) 4283874

POLİGON 2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 624977 624114 623797 623453 624031

X(YUKARI) 4285517 4284823 4285150 4285573 4286129

6.NOKTA 7.NOKTA

Y(SAĞA) 624597 624992

X(YUKARI) 4286085 4285677

9. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 1.363,01 hektar

İlçesi : Sarıgöl Muhammen Bedeli : 850.053,40.- TL

Mahallesi : ------- Geçici Teminat Bedeli : 25.501,61.- TL

Pafta No : L21d3, L21d2

Erişim No : 3368990

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 646011 647128 648214 648998 649950

X(YUKARI) 4220758 4222455 4223819 4224575 4224880

6.NOKTA 7.NOKTA

Y(SAĞA) 649963 649844

X(YUKARI) 4223881 4218854

10. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 2.482,49 hektar

İlçesi : Şehzadeler Muhammen Bedeli : 844.100,74 .-TL

Mahallesi : Güzelköy Geçici Teminat Bedeli : 25.323,03 .-TL

Pafta No : K18c2

Erişim No : 3338452

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 535000 541542 540478 540687 540679

X(YUKARI) 4280500 4286960 4284634 4279726 4279703

6.NOKTA 7.NOKTA

Y(SAĞA) 541007 534556

X(YUKARI) 4278999 4278999

11. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 2.448,18 hektar

İlçesi : Kula Muhammen Bedeli : 832.434,60 .-TL

Mahallesi : Güvercinlik Geçici Teminat Bedeli : 24.973,04 .-TL

Pafta No : K21c1

Erişim No : 3383816

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 656500 656500 656000 655950 653672

X(YUKARI) 4277000 4279000 4280000 4281266 4281265

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA

Y(SAĞA) 653875 660229 657962

X(YUKARI) 4284039 4282931 4277000

12. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 3.908,73 hektar

İlçesi : Kula Muhammen Bedeli : 886.035,62 .-TL

Mahallesi : Encekler, Hamidiye Geçici Teminat Bedeli : 26.581,07 .-TL

Pafta No : K21d2, K21d1

Erişim No : 3383815

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 642755 641791 642050 640240 639850

X(YUKARI) 4280320 4280589 4283180 4282550 4287570

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA

Y(SAĞA) 644700 644989 643749 643414

X(YUKARI) 4287950 4282624 4282646 4281707

POLİGON 2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 643374 643976 645000 645000 641500

X(YUKARI) 4281622 4282419 4282423 4277374 4277680

13. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 3.664,51 hektar

İlçesi : Kula Muhammen Bedeli : 830.675,54 .TL

Mahallesi : Şeritli Geçici Teminat Bedeli : 24.920,27 .TL

Pafta No : K21d3, K21d4, L21a2

Erişim No : 3385465

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 641233 641401 652442 652520 641778

X(YUKARI) 4265025 4266000 4266000 4262807 4262556

14. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 3.347,00 hektar

İlçesi : Kula Muhammen Bedeli : 758.701,98.- TL

Mahallesi : Gölbaşı Geçici Teminat Bedeli : 22.761,06 .-TL

Pafta No : K21d4

Erişim No : 3385466

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 631231 640970 641000 641453 640680

X(YUKARI) 4268000 4268000 4266000 4263468 4262832

6.NOKTA

Y(SAĞA) 631448

X(YUKARI) 4266439

15. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 1.365,03 hektar

İlçesi : Saruhanlı Muhammen Bedeli : 340.021,36-TL

Mahallesi : Lütfiye Geçici Teminat Bedeli : 10.200,65 .-TL

Pafta No : K19a3, K19b4, K19d2

Erişim No : 3365418

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 565043 564980 568454 569440 570515

X(YUKARI) 4289286 4290800 4293107 4293202 4293950

6.NOKTA 7.NOKTA

Y(SAĞA) 571576 572248

X(YUKARI) 4292971 4292244

16. Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 2.801,78 hektar

İlçesi : Akhisar Muhammen Bedeli : 476.334,00 -TL

Mahallesi : Akselendi Geçici Teminat Bedeli : 14.290,02 .-TL

Pafta No : K19b3, K19b4

Erişim No : 3328473

DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Y(SAĞA) 574758 575500 574515 576389 575750

X(YUKARI) 4293808 4294330 4297490 4298244 4299505

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Y(SAĞA) 575684 577565 578851 578008 578779

X(YUKARI) 4301644 4300895 4295347 4294415 4293429

11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA

Y(SAĞA) 574305 573070 574166 574850

X(YUKARI) 4291474 4292620 4293391 4293759

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a) Gerçek kişiler için;

1- Müracaat dilekçesi,

2- T.C. kimlik numarasını içeren yıl içinde alınmış, Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti

3-Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5- Noter Tastikli imza beyannamesi,

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza beyannameleri,

7- Her sayfası imzalanmış şartname,

Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı. İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.

b) Tüzel kişiler için;

1- Müracaat dilekçesi

2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti(Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalı), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,

8- Her sayfası imzalanmış şartname,

9- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı, internet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.

6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde ( Sakarya Mah. 1109 Sok. No:2 Şehzadeler/MANİSA Defterdarlık Binası 2. Kat) görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 3.300 TL ( Üç Bin Üç Yüz Türk Lirası) olup Başkanlığımızın Ziraat Bankası A.Ş. Manisa Şubesi TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 hesabına (şartname bedeli açıklaması yapılarak) yatırılması ve dekont aslı veya banka tarafından imzalanıp kaşelenmiş olan dekont çıktılarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar,Ruhsat ve Kültür Varlıklarına iletilmesi halinde temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta (1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 Şehzadeler/MANİSA) vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal saha için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.