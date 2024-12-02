Manisa’da 1 ayda 174 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa’da 1 ayda 174 şüpheli yakalandı

Manisa'da 1-30 Kasım tarihlerinde yapılan 159 operasyonda 174 şüpheli yakalandı. 4 zanlı ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-30 Kasım tarihleri arasında 159 operasyon düzenlendi.

174 şüphelinin yakalandığı, 4 şüphelinin ise tutuklandığı operasyonda 2 milyon 654 bin 170 adet makaron, 19 bin 740 adet kaçak sigara, 7 bin 949 kilogram kaçak tütün, bin 350 adet kaçak puro, bin 846 adet cinsel içerikli ürün, bin 608 adet muhtelif emtia, 96 litre kaçak alkol, 214 adet tarihi eser ve sikke, 7 tabanca, 2 sahte çek ele geçirildi.

Ekipler kaçakçılık suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelenin süreceği bilgisini verdi.

Manisa’da 1 ayda 174 şüpheli yakalandı

Manisa’da 1 ayda 174 şüpheli yakalandı

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