Manisa'da 12 metrelik kuyuya düştü! itfaiye seferber oldu

Olay, Çepnidere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ercan, artezyenin su motorunu kontrol etmek için kuyunun içine indi.

Motoru kontrol ettikten sonra, merdivenin kırılmasıyla kuyunun dibine düştü. Ercan'ın çığlıklarını duyan eşi ve ağabeyi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, güvenliği sağladıktan sonra iple kuyuya inerek Ercan’ı bulunduğu yerden çıkardı.

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İlk müdahalesi yapılan ve bilincinin açık olduğu belirlenen Ercan, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

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