Manisa'da 12 metrelik kuyuya düştü! itfaiye seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 12 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna düşen Hüseyin Ercan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çepnidere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ercan, artezyenin su motorunu kontrol etmek için kuyunun içine indi.

manisada-12-metrelik-kuyuya-dustu-itfaiye-seferber-oldu-yenicag-1.jpg

Motoru kontrol ettikten sonra, merdivenin kırılmasıyla kuyunun dibine düştü. Ercan'ın çığlıklarını duyan eşi ve ağabeyi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

manisada-12-metrelik-kuyuya-dustu-itfaiye-seferber-oldu-yenicag-2.jpg

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, güvenliği sağladıktan sonra iple kuyuya inerek Ercan’ı bulunduğu yerden çıkardı.

İzmir’de korkunç kaza! Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybettiİzmir’de korkunç kaza! Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

manisada-12-metrelik-kuyuya-dustu-itfaiye-seferber-oldu-yenicag-3.jpg

İlk müdahalesi yapılan ve bilincinin açık olduğu belirlenen Ercan, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

manisada-12-metrelik-kuyuya-dustu-itfaiye-seferber-oldu-yenicag-4.jpg

manisada-12-metrelik-kuyuya-dustu-itfaiye-seferber-oldu-yenicag-5.jpg

Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardıSu kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

manisada-12-metrelik-kuyuya-dustu-itfaiye-seferber-oldu-yenicag-6.jpg

manisada-12-metrelik-kuyuya-dustu-itfaiye-seferber-oldu-yenicag-7.jpg

Son Haberler
Kamuya memur alınacak! Bakan Göktaş açıkladı
Kamuya memur alınacak! Bakan Göktaş açıkladı
Nurgül Yeşilçay başörtülü fotoğraf paylaştı
Nurgül Yeşilçay başörtülü fotoğraf paylaştı
Ankette CHP'yi geride bıraktı birinci parti konumuna yerleşti. Sonuçlar ortaya çıktı
Ankette CHP'yi geride bıraktı birinci parti konumuna yerleşti. Sonuçlar ortaya çıktı
Borsa İstanbul günü nasıl kapattı? (19 Aralık 2024)
Borsa İstanbul günü nasıl kapattı?
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı