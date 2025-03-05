Manisa’da 14 yıldır aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Manisa’da 14 yıldır aranan şahıs yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucunda, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma', "Yağma" ve "Tefecilik" suçlarından yaklaşık 14 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Ö. (49/E) isimli şahıs yakalandı. S.Ö. işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak Manisa E Tipi Cezaevine teslim edildi.

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