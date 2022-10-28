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İki kardeşin bitişik evleri cayır cayır yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki kardeşin yan yana bulunan evlerinde çıkan yangın sonucu her iki ikamet de kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında 2 kardeş ile ailelerinin misafirlikte olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 06:56
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Manisa'da 2 kardeşin bitişik evleri cayır cayır yandı

İki kardeşin bitişik evleri cayır cayır yandı
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İHA'nın haberine göre, yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynel Abidin Kahraman (53) ile Yunus Kahraman (57) isimli kardeşlere ait bitişik ikametten alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı evi yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu yangın söndürme çalışmalarında her iki ikamet de tamamen yanarak küle döndü. Henüz neden kaynaklandığı belli olmayan yangın büyük paniğe neden oldu.

Öte yandan evleri tamamen yanan iki kardeşin, aileleri ile birlikte misafirlikte oldukları ve yangının bu sırada çıktığı öğrenildi.

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