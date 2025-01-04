Manisa'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Turgutlu ilçesinde Manisa JASAT ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak faaliyet sonucunda; "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama", "Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak", "İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından 6 aranma kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ. (31) isimli şahs yakalandı. Şahıs adli işlemlerimin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.