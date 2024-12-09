Manisa'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kaynak: İHA
Manisa'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Araçta uyuşturucu taşıdıkları tespit edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince 8 Aralık Pazar günü analiz çalışmaları kapsamında Alaşehir girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 41.84 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan, H.U. (28), M.E. (33) ve A.L. (44) isimli 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar polisteki sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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