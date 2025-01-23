Manisa'da 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

Kaynak: İHA
Manisa'da 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerinin durdueğu TIR'da yapılan aramada 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerinin durdueğu TIR'da yapılan aramada 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına karşı sürdürülen çalışmalarda M.K. (53) isimli şüphelinin kullandığı TIR'da kaçak kıyılmış tütün bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonla TIR'ı Turgutlu ilçesi sınırlarında durdurdu. TIR'da yapılan aramada, 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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