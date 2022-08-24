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Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  

Manisa-İzmir karayolunun Sabuncubeli Tüneli çıkışında tırın sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ikisi çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı.  

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 18:55
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Manisa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 yaralı

Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
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İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli Tüneli çıkışında İzmir'den Manisa'ya doğru seyir halinde olan 35 U 9609 plakalı tır, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan dönerek yolun solundaki bariyerlere çarparak durabildi. Tırın hemen arkasından gelen 42 VK 401 plakalı otomobil de hızını alamayarak tıra arkadan çarptı. Kazanın meydana geldiği sırada 35 BEB 469 plakalı kamyon kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyon kırdığı sırada önündeki 35 BEA 448 plakalı otomobile çarptı. Aynı anda 50 DC 412 plakalı tır önündeki 16 AJD 885 plakalı otomobile ardından da 35 HD 0272 plakalı otomobil yüklü çekiciye çarptı.

Kazada ikisi çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar ambulansla Manisa'daki hastanelerde tedavi altına alındı. 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası İzmir'den Manisa yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken jandarma ve trafik polisleri trafik akışını tek şeritten kontrollü bir şekilde verdi. Zincirleme kazayla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı.

Zincirleme kazaya karışan araçlardan 35 HD 0272 plakalı otomobil yüklü çekicinin sürücüsü olan Ersavaş Köknaroğlu yaptığı açıklamada, "Burada bir tır kaza yapmış zaten, ben tünelden çıktım, yavaşladım kendimi kontrol altında alarak ilerlerken bu tır bana çarptı, arkasından da iki binek araca daha çarptı. Toplam 7 araç karıştı kazaya." dedi. 

                                        

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