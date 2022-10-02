﻿Manisa'da alkollü kişi 50 metrelik uçurumdan düştü

Osmancık Mahallesi'nde M.Ü., arkadaşlarıyla makilik alanda alkol aldıktan sonra dengesini kaybederek uçuruma düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 50 metrelik uçuruma düşen yaralı M.Ü'yü bulunduğu yerden sedyeye alıp halat yardımıyla düzlüğe çıkardı.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)
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