Manisa’da araca silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Şart Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 ALU 189 plakalı panelvana kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırı sırasında araçta bulunan ve kardeş oldukları öğrenilen H.K. ile H.K. yaralanırken, sokakta bulunan B.B. de seken kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.