Manisa'da araca silahlı saldırı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da araca silahlı saldırı: 3 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.


Olay, saat 23.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Şart Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 ALU 189 plakalı panelvana kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırı sırasında araçta bulunan ve kardeş oldukları öğrenilen H.K. ile H.K. yaralanırken, sokakta bulunan B.B. de seken kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son Haberler
Yeni vergi kararı ikinci eli de etkileyecek! Araç alacaklar dikkat
Yeni vergi kararı ikinci eli de etkileyecek! Araç alacaklar dikkat
Ali Erbaş döneminden kalan başkan yardımcıları ve genel müdürler görevden alındı
Ali Erbaş döneminden kalan başkan yardımcıları ve genel müdürler görevden alındı
Antalyaspor Başkanı, Emre Belözoğlu kararını açıkladı
Antalyaspor Başkanı, Emre Belözoğlu kararını açıkladı
Binlerce emekliye SGK şoku!
Binlerce emekliye SGK şoku!
AKP Sözcüsü Çelik CHP'yi hedef aldı
AKP Sözcüsü Çelik CHP'yi hedef aldı