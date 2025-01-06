Manisa’da aranan 2 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Manisa’da aranan 2 şahıs yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonel faaliyette; "Kasten Yaralama ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. (45/ E) ile "Kasten Yaralama" suçundan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan H.İ.E. (66/E) isimli şahıslar yakalandı.

Adli makamlar tarafından tutuklanan şahıslar Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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