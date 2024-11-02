Manisa’da baba-oğula acı veda! Gözyaşları içinde toprağa verildi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden emekli Tarım Kredi Müdürü Öner Karabağ ve Halkbank Salihli Şubesi'nde yönetmen olarak görev yapan oğlu Ümit Utku Karabağ için Salihli'de Cumhuriyet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Baba-oğul, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze namazına Karabağ Ailesi'nin yakınları başta olmak üzere banka çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

NE OLMUŞTU

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir giderken Erkan Görkem G. kontrolündeki tırdan, otoyolun Savaştepe ilçesi mevkisinde 3 tomruk yola düştü.

OTOBAN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarptı. Otoban bir anda savaş alanına döndü.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazada Öner Karabağ olay yerinde, oğlu Ümit Umut Karabağ ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Meydana gelen kazada yaralanan 8 kişinin 6'sı taburcu olurken, 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.