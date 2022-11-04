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Bariyer otomobile ok gibi saplandı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bariyer araca ok gibi saplandı. Otomobilin bir tarafından girip diğer tarafından çıkan bariyer, kazanın boyutunu gözler önüne sererken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 07:03
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Manisa'da bariyer otomobile ok gibi saplandı

Bariyer otomobile ok gibi saplandı
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İHA'nın haberine göre, kaza saat 00.10 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Ortaköy kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Ali Karaca (38) idaresindeki 45 RA 1155 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. 

Kazanın şiddetiyle otomobilin bir tarafından girip diğer tarafından çıkan bariyerler, kazanın boyutunu da gözler önüne sererken, otomobilde yolcu olarak bulunan Mesut Akıncı (41) hafif, Mehmet Savran (37) ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

 

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