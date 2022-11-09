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Başpehlivanın kullandığı otomobil TIR'a çarptı 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Menderes Saltık'ın, geçen ay memleketi Turgutlu’da Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığa ulaştığı öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:05
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Manisa'da başpehlivanın kullandığı otomobil TIR'a çarptı 3 yaralı

Başpehlivanın kullandığı otomobil TIR'a çarptı 3 yaralı
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Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Yedi Eylül Parkı Kavşağında meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Menderes Saltık (31) yönetimindeki 45 HD 0606 plakalı otomobil, 7 Eylül Parkı Kavşağı’ndan İzmir yönüne dönen Sertan Sevinç (43) yönetimindeki 09 ADV 852 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Menderes Saltık ile otomobilde bulunan Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk (30), araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince Turgutlu’daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Sertan Sevinç ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Menderes Saltık'ın, 8 Ekim’de memleketi Turgutlu’da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığa ulaştığı öğrenildi.

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