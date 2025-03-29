Manisa’da bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz olacak

Kaynak: ANKA
Manisa’da bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz olacak

Manisa’da Ramazan Bayramı boyunca, Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları ile MANULAŞ’a ait toplu taşıma araçları (kırmızı otobüsler) ücretsiz olacak. 30 Mart Pazar günü başlayacak olan uygulama, 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

Manisa’da Ramazan Bayramı boyunca, Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları ile MANULAŞ’a ait toplu taşıma araçları (kırmızı otobüsler) ücretsiz olacak. 30 Mart Pazar günü başlayacak olan uygulama, 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları ile MANULAŞ’a ait toplu taşıma araçları, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeye göre, vatandaşlar toplu taşımayı üç gün boyunca ücretsiz kullanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "30 Mart 2025 Pazar günü saat 00.00’da (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayacak uygulama, 1 Nisan 2025 Salı günü saat 00.00 kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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