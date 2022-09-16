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Manisa’da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 19:00
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Manisa’da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
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Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki imalatı yaptığı ve sattığı tespit edilen ikamet ve depolara baskın düzenledi. Ekiplerin K.E., M.E., F.E. ve A.K.’ye ait şüphelilerin ikamet, depo ve işyerlerinde yaptığı aramalarda bin 245 litre sahte şarap, 17 litre sahte rakı, 11 litre sahte viski ile 65 litre etil alkol, 435 paket 8 bin 700 dal makoronlara doldurulmuş sigara ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli K.E., M.E., F.E. ve A.K. işlemler için emniyete götürüldü. Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

 

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