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Manisa'da ev yandı. Evin avlusu küle döndü

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde çıkan yangında bir ev ve eve ait avlu kullanılmaz hale geldi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 15:52
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Manisa'da bir ev yandı avlu küle döndü

Manisa'da ev yandı. Evin avlusu küle döndü
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İHA

Manisa'nın Ahmetli ilçesinin Gökkaya Mahallesi'nde bulunan Demiray Sokakta İsmail S.’ye ait evde yangın çıktı. Yangının büyümesi ile vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında İsmail S.’ye ait ev ve avlu kullanılmaz hale gelirken, avluda bulunan iki adet traktör, bir motosiklet, ilaçlama makinaesi, ağaç motoru ve avluda bulunan birçok malzeme küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucunda söndürülen yangının soğutma çalışmaları devam ederken, avluda yanan malzemeler vatandaşların da yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Jandarma ve İtfaiye ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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