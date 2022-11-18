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Boşandığı kadını tüfekle öldürdü. 3 çocuk annesine hazin tören 

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde eski eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Hülya Alkan, memleketi Saruhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:55
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Manisa'da boşandığı kadını tüfekle öldürdü. 3 çocuk annesine hazin tören 

Boşandığı kadını tüfekle öldürdü. 3 çocuk annesine hazin tören 
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İHA'nın haberine göre, olay dün sabah saatlerinde Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi‘nde meydana geldi. Ali Alkan (40), 6 ay önce boşandığı 3 çocuk annesi Hülya Alkan’ı (41) takip ederek, bir sokakta durdurdu. Burada başlayan tartışma sonrası Ali Alkan yanında getirdiği pompalı tüfekle Hülya Alkan’a ateş etti. 

Göğsüne saçmaların isabet ettiği Hülya Alkan, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ali Alkan da aynı tüfekle kendini çenesinin altından vurarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hülya Alkan ve Ali Alkan hastaneye kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hülya Alkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşini sokak ortasında vuran Ali Alkan’ın ise çenesinin tamamen parçalandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Hülya Alkan, memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi’nde toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alındıktan sonra Tirkeş Mahallesi Camisinde cenaze namazı kılınan Hülya Alkan, gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi. Talihsiz kadının babası Baki Alkan ve oğlu Azmet Alkan, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.

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