Manisa'da Can Bonomo konser verdi

Kaynak: DHA
Manisa'da Can Bonomo konser verdi

‘Dolu Dolu Festival’ sloganıyla bu yıl 485’inci kez gerçekleşen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Can Bonomo halk konseri düzenlendi.

Manisa’da, bu yıl 485’inci kez gerçekleşen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Can Bonomo halk konseri düzenlendi.

Manisa’da bu yıl 485’incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Can Bonomo konseri, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

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Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, alanı dolduran kalabalık sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da katıldı.

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