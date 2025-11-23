Manisa'da iddiaya göre, ters yönde ilerleyen 56 yaşındaki Seyfettin Kızmaz idaresindeki traktör ile 21 yaşındaki Ömer Demirbaş yönetimindeki çekici çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile çekicide yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki Erol Uçkan ve 25 yaşındaki Osman Ağar yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ile çekici arasında sıkışan Seyfettin Kızmaz, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.