Manisa Büyükşehir Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğiyle atık pillerin çevreye zarar vermeden toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması amacıyla Atık Pil Toplama Kampanyası başlattı. Şehir merkezi ve ilçelerdeki muhtarlık binalarına yerleştirilen atık pil toplama kutularının dağıtımıyla başlayan kampanya kapsamında 1 kilogram atık pil getiren vatandaşlara zeytin fidanı hediye edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, TAP Atık Pil Toplama Kampanyası başlattı. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kampanya kapsamında belirlenen noktalarda toplama işlemlerinin yapılabilmesi için atık pil toplama kutuları yerleştirilmeye başlandı. Programa göre; 26 Kasım 2025 tarihinde Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde Fatih Sergi Salonu önü, 27 Kasım 2025 tarihinde Salihli Belediyesi önü, 28 Kasım 2025 tarihinde Akhisar Belediyesi önü, 1 Aralık 2025 tarihinde ise Turgutlu Belediyesi önünde 09.00-17.00 saatleri arasında atık piller teslim alınacak. Toplanan piller, TAP tarafından geri kazanım sürecine dâhil edilerek çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek. Kampanyaya 1 kilogram atık pil getiren vatandaşlara ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından zeytin fidanı hediye edilecek.

"TÜM HEMŞERİLERİMİZİ KAMPANYA NOKTALARIMIZA BEKLİYORUZ"

Atık pillerin çevreye çok büyük zarar verdiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Atık piller, küçük hacimli olmalarına rağmen doğaya bırakıldığında toprağı ve suyu uzun yıllar boyunca kirletebilecek etkiye sahiptir. Bu nedenle her bir pilin doğru yöntemlerle toplanması büyük önem taşıyor. Biz, hem çevre sağlığı hem de gelecek nesiller adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu sürece katkı sunacağına inanıyoruz. 1 kilogram atık pil getiren her vatandaşımıza zeytin fidanı hediye edeceğiz. Bu, hem doğayı korumak hem de yeni bir yaşam filizi dikmek adına anlamlı bir adım. Çok basit bir davranış gibi görünen bir pilin çöpe değil, toplama noktasına bırakılması, geleceğimiz için büyük bir fark yaratıyor. Tüm hemşerilerimizi kampanya noktalarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

"DOĞAMIZA, TOPRAĞIMIZA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Atık pillerin toplanması için başlatılan kampanyaya tüm vatandaşları davet eden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, "Bu kampanya ile Manisa’nın yeşilini, Manisa halkı ile birlikte yeniden filizlendirmeyi hedefliyoruz. Doğamıza, toprağımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Şehrimizin yeşili, doğası ve tarihiyle örnek bir kent olması için tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Ayrıca çevreci projelerimize öncülük eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN KAMPANYAYA DESTEK

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş, kampanyanın önemine dikkat çekerek, "Atık pillerin suya, toprağa ve insan sağlığına verdiği zararları biliyoruz. Bu nedenle Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu bu projeyi gönülden destekliyoruz. Halkçı ve katılımcı belediyecilik anlayışının somut örneklerinden biri. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu olmak üzere tüm ilgili birimlere teşekkür ediyorum" dedi.