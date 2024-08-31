Manisa’da cinayet: Babasını vurarak öldüren genç polise teslim oldu

Olay, sabah saat 09.40 sıralarında Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Emin Uzmen, babasını göğsünden vurarak öldürdükten bir süre sonra ruhsatsız tabancasıyla Şehit Öztürk Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Gencin ifadesinde, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşini istismar ettiğini iddia ederek cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet Uzmen’in cansız bedenini yol kenarında buldu. Mehmet Emin Uzmen, cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.