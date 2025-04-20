Manisa’da dehşet! Kuzenini tabancayla vurarak katletti

Kaynak: İHA
Manisa’da dehşet! Kuzenini tabancayla vurarak katletti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir büfede meydana gelen olayda, A.C. (32) ile kuzeni Bahri Curacı (25) büfede karşılaştı.

SİLAHLA VURUP KAÇTI

İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası A.C., kuzenini tabanca ile ateş açarak ağır yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Bahri Curacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

25 yaşındaki genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Curacı'nın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kuzenini tabanca ile vurarak öldüren A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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