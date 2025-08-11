Manisa'da deprem (11 Ağustos 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Manisa'da deprem (11 Ağustos 2025)

Son dakika... Son dakika... Manisa'nın Kırkağaç'ın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Kırkağaç'ın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

deprem.jpg

AFAD duyurdu: Balıkesir depremi sonrası yüzlerce artçıAFAD duyurdu: Balıkesir depremi sonrası yüzlerce artçı

Hacet mevkisindeki depremin 8.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Son Haberler
Çiplerin efendisi ABD'nin yeni oyunu: Türkiye yapay zekâ alanında kendi yolunu çizebilecek mi?
Çiplerin efendisi ABD'nin yeni oyunu: Türkiye yapay zekâ alanında kendi yolunu çizebilecek mi?
Sosyal medya fenomeni ölmüştü: Kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı!
Sosyal medya fenomeni ölmüştü: Kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha (11 Ağustos 2025)
Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha
Galatasaray'da gündem hala kaleci transferi! Muslera da devreye girdi
Galatasaray'da gündem hala kaleci transferi! Muslera da devreye girdi
Amedspor Fenerbahçe'den transfer yaptı
Amedspor Fenerbahçe'den transfer yaptı