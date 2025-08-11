Manisa'da deprem (11 Ağustos 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Kırkağaç'ın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD duyurdu: Balıkesir depremi sonrası yüzlerce artçı
Hacet mevkisindeki depremin 8.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 11, 2025
HACET-KIRKAGAC (MANISA) https://t.co/pPfdStD02X
11.08.2025, 09:55:43 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 8.7 km#Kandilli
Depremin merkez üssünde son durum ortaya çıktı: İşte sabah çekilen ilk görüntüler