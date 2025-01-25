Manisa’da dere temizlikleri sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesinde bulunan ve 10 yıldır temizlenmeyen 3 kilometrelik derede çalışma başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları için derelerin temizliğini önemsiyoruz. Yağışlarda taşmalara bağlı su baskınlarını önlemek ve tarım arazilerimizi korumak için temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında bulunan ve yıllardır temizliği yapılmayan derelerde başlattığı çalışmalara devam ediyor. Onlarca yıldır temizlenmeyen, biriken tortular nedeniyle taşkın riski taşıyan, çevre kirliliği oluşturan ve halk sağlığını tehdit eden dereler temizleniyor. Çalışmalar kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Selçikli Mahallesi'nde 3 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Derenin kapasitesinin artırılması için genişletme çalışması da yapılarak meydana gelebilecek taşkınlara karşı önlem alınırken, dere etrafındaki tarım arazileri korunması da hedefleniyor.

"ÖNCE ALT YAPI"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, alt yapı yatırımlarını tamamlamadan sağlıklı bir şehir oluşturulamayacağını hatırlatarak, "Şehrimizin 40-50 yıl boyunca rahat edeceği bir geleceği inşa etmek istiyorsak önce alt yapıdan işe başlamak zorundayız. Ne yazık ki Manisa'mızın birçok yeri yatırımdan mahrum kalmış, kendi haline terk edilmiş. Kanalizasyon, içme suyu ve derelerimiz de göz ardı edilmiş. Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları için derelerin temizliğini önemsiyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Yağışlarda taşmalara bağlı su baskınlarını önlemek ve tarım arazilerimizi korumak için temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akhisar'a bağlı Selçikli Mahallemizde neredeyse 10 yıldır dokunulmayan derede temizlik yapılması talebi geldi. Muhtarlarımızın ilettiği bu talepleri ivedilikle yanıtlıyoruz. Hemen derede 3 kilometrelik temizlik ve genişletme çalışmasını başlattık" şeklinde konuştu.

"DEREDE TEMİZLİK TALEP ETTİK ANINDA GELDİLER"

Mahalle Muhtarı Münir Karaca, "Mahallemizden geçen dere 10 yıldır temizlenmiyordu. Zararlı maddeler artık dere yatağının içini tamamen kaplamıştı. 10 yıldır temizlenmiyordu. Yağmur çok yağdığı zaman taşkınlar oluyordu. Tarım arazilerine su giriyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e temizlenmesi yönünde talebimizi ilettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. MASKİ Genel Müdürlüğü de temizlik çalışmasına hızlı bir şekilde başladı."

Mahalle sakini Ahmet Demirci, "Mahallemizdeki derede kötü koku oluşmaya başlamıştı. Zararlı maddeler vardı. Kuvvetli yağışlarda dere yatağı taşıyordu. Temizlik ile genişlemesi de iyi oldu. Milletin faydasına yapılan her şey güzeldir. Çalışmalardan memnunuz. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.