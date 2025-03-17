Manisa'da dev proje tamamlandı! Çiftçiye 23 milyon TL kazandırması bekleniyor

Kaynak: İHA
Manisa'da dev proje tamamlandı! Çiftçiye 23 milyon TL kazandırması bekleniyor

Manisa'da üreticilere yılda 23 milyon TL kazandıracak olan Yunusemre ilçesindeki Beydeğirmeni Barajındaki çalışmalar DSİ tarafından tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Türk tarımının gözde kentlerinden Manisa'ya bir baraj daha geliyor. Manisalı üreticilere müjdeli haberi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Yunusemre Beydeğirmeni Barajı'ndaki çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Üreticilerin düşen sulama maliyetleri ve tarlalardaki verim artışı ile yılda yaklaşık 23.3 milyon lira ek gelire kavuşacaklarını açıkladı.

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Projenin DSİ'nin 2024 yılı performans hedeflerinden biri olduğunun altını çizen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Yunusemre Beydeğirmeni Barajı'nı tamamlamak için son aylarda yoğun bir tempoda çalıştık. Gövde dolgusu, dolusavak ve vana odası imalatlarını bitirdik. Tıkaç betonunu atarak barajda su tuttuk. Manisalı üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Manisa'nın Türk tarımının lokomotif kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Balta, bölge üreticisinin dünya ile rekabet edebilir bir konuma ulaşması için çalıştıklarını ifade etti. Beydeğirmeni Barajı'nın da bu hedef doğrultusunda inşa edildiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 41 metre olarak inşa ettiğimiz barajımızda 2 milyon 320 bin metreküp su depolayacağız." diye konuştu.

Yunusemre Beydeğirmeni Barajı sayesinde 2 bin 750 dekar arazinin borulu basınçlı sistem ile sulanacağını ifade eden Balta, "Sulu tarım olanağının artmasıyla bölge üreticilerimiz katma değeri yüksek farklı ürünleri yetiştirme olanağına da sahip olacak. Ayrıca sulama maliyetleri de düşecek. Çiftçimiz yılda 23.3 milyon lira daha fazla gelir elde edecek." dedi.

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