Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli’den Kula istikametine seyir halinde olan Serkan Yüksel yönetimindeki 45 ARM 723 plakalı motosiklet, ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Serkan Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel’in cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yüksel’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.