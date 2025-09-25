Manisa'da devrilen vincin operatörü yaralandı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren bir beyaz eşya fabrikasında, C.H.'nin yönettiği vinç kontrolünü kaybederek fabrikanın yanındaki Üngör Çalışır Caddesi'nde park halinde bulunan 45 AE 485 plakalı tırın üzerine devrildi.
İhbar sonrası bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık görevlisi gönderildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı operatör C.H.'yi ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk etti.
Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapalı olan cadde, ekiplerin müdahalesiyle açıldı.