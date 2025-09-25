Manisa'da devrilen vincin operatörü yaralandı

Kaynak: AA
Manisa'da devrilen vincin operatörü yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park edilmiş tırın üstüne devrilen vincin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren bir beyaz eşya fabrikasında, C.H.'nin yönettiği vinç kontrolünü kaybederek fabrikanın yanındaki Üngör Çalışır Caddesi'nde park halinde bulunan 45 AE 485 plakalı tırın üzerine devrildi.

İhbar sonrası bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık görevlisi gönderildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı operatör C.H.'yi ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapalı olan cadde, ekiplerin müdahalesiyle açıldı.

Son Haberler
291 milyon dolar harcanan Türkevi’nde düğün var emekliye ödenek yok
291 milyon dolar harcanan Türkevi’nde düğün var emekliye ödenek yok
Yeniçağ Gazetesi: Milyonlarca vatandaş sosyal yardımla ayakta!
Yeniçağ Gazetesi: Milyonlarca vatandaş sosyal yardımla ayakta!
Havalimanı şüpheli dronlar nedeniyle hava trafiğine kapatıldı
Havalimanı şüpheli dronlar nedeniyle hava trafiğine kapatıldı
Altın dolandırıcıları suç makinesi çıktı
Altın dolandırıcıları suç makinesi çıktı
Otobüs yangınına polis müdahalesi
Otobüs yangınına polis müdahalesi