Dünya çapında çok sık görülen bir hastalık: Şeker ölçümü yapıldı

Özel bir hastanenin sağlık görevlileri tarafından yapılan ölçümler sonrasında vatandaşlar diyabet konusunda bilgilendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar'ın da ziyaret ettiği stantta birçok vatandaşın kan şekeri ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümler sonucunda riskli bulunan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gitmeleri konusunda yönlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kan şekeri ölçümü yaptıranlara elma ve su ikramında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla bilgilendirme ve ücretsiz şeker ölçümü standı kuruldu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, standı ziyaret ederek, yaptığı değerli çalışmalar nedeniyle görevlileri tebrik etti.

"KONTROL EDİLEBİLİR BİR HASTALIK"

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stant ile vatandaşlara diyabet hastalığı hakkında bilgilendirme yapan Diyetisyen Ceyda Akdeniz, hastalığın kontrol edilebilir olduğunu söyledi. Akdeniz, "Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Diyabet dünya çapında çok sık görülen bir hastalık. Şu anda Türkiye'deki oranı yüzde 13,7 olsa da gittikçe arttığını görüyoruz. Bölgeye göre yüzde 20'leri bulabiliyor. Diyabet kronik ve kalıtımsal etkenlere bağlı bir hastalık olsa da, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek bu hastalıkla daha sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. Burada da yaptığımız halkımızı bilinçlendirmek. Diyabetin aslında yönetiminin çok daha kolay olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Engellenebilir bir hastalık. Burada kalıtımsal bir aktarım olsa dahi sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenerek bunun önüne kolaylıkla geçebiliyoruz" dedi.

"HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUM"

Kendisinin de şeker hastası olduğunu söyleyen Necdet Taylan, "Annem ve ağabeyim şeker hastasıydı. İkisini de kaybettik. Ben 20 senedir ilaç kullanıyorum. İnsanları uyarmak, bilgilendirmek için bugün tabi ki önemli. Yapılan ölçümler faydalıdır. Hastalığı bilmeyenler için faydalı. Ben başka bir rahatsızlık için gittim kontrole, şeker çıktı. Ben de eski sağlık personeliyim, geçmişte bu hastalık ile karşılaştım hala mücadele ediyorum" diye konuştu.