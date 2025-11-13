Yunusemre Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesinde vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla "Diyabet Farkındalık Eğitimi" düzenledi. Diyetisyen Sevcan İnci tarafından verilen eğitimde diyabet hastalığı, korunma yöntemleri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri anlatıldı.

Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Merkezi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Diyetisyen Sevcan İnci, diyabetin belirtileri, korunma yolları, tıbbi beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Diyabetin çağımızın en yaygın kronik hastalıklarından biri olduğunu belirten İnci, "Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve rutin sağlık kontrolleriyle diyabetle sağlıklı bir şekilde yaşamak mümkündür. Beyaz un, şekerli gıdalar ve işlenmiş ürünler yerine tam tahıllar, sebze, meyve ve sağlıklı yağlar tercih edilmelidir." dedi.

İnci, ayrıca günlük su tüketiminin artırılması ve öğün planlamasının kan şekeri kontrolü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitim sonunda katılımcılara, diyabetten korunmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak için uygulanabilir beslenme önerileri sunuldu.