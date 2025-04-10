Manisa’da don afeti üzüm bağlarına büyük zarar verdi

Manisa'da bu sabah hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonrası meydana gelen zirai don afeti, binlerce dekar alanda bulunan üzüm bağlarında yüzde 100'lere ulaşan zarara neden oldu. Don afetinden kurtulmak için her yöntemi deneyen üreticiler afetten kaçamazken bazı bağlarda açılan damlama sulamaların donarak sarkıtlar oluşturduğu görüldü. Filizlenen bağlar ise soğuktan yanarak karardı.

Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarını don afeti vurdu. Filizlenme yaşandıktan sonra gerçekleşen don olayı nedeniyle bağlarında yüzde 100'lere ulaşan zarar bulunan üreticiler ne yapacaklarını kara kara düşünürken, ilçe tarım ve orman müdürlükleri ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı. Bazı bağlarda üreticiler don olayından kurtulabilmek için damlama sulamalarını açarken üzüm bağlarında buzul sarkıtlarının oluştuğu görüldü.

Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde don afetinden etkilenen bağlarda incelemelerde bulunan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı ve Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ, "Bugün 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece büyük bir don olayıyla karşı karşıya kaldı çiftçimiz. Yaklaşık Manisa'mızda, Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Ahmet, Sarıgöl, Alaşehir'de tamamında don olayı vardır. Çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Ayrıca bu sadece çiftçilerimizin değil Manisa'mızın da bir ihracat ürünü olduğu için ülkemiz adına, Manisa'mız adına çok büyük geçmiş olsun. Üreticilerimiz gerçekten bir yıl boyunca baktıkları bu ürünlerini don afeti bir gecede yok etti. Burada tabi TARSİM sigortası yapanlar TARSİM'e mutlaka başvursun. Yapan veya yapmayan ilçe tarım müdürlüklerine hasar tespiti için dilekçe versin" dedi.

"BAZI YERLERDE SIFIR REKOLTE OLACAK"

Altındağ, yaşanan don olaylarının üretime büyük etkisi olacağını vurgulayarak, "Üretimde rekoltemiz çok düşecek. Bazı yerlerde sıfır rekolteye kadar, bazı yerlerde yüzde 90, bazı yerlerde ise yüzde 80'lere kadar üretimde kayıplarımız var. Çiftçimiz bu sene bağcımız çok perişan. Allah inşallah bir daha böylesini göstermez. Böyle bir yıla rastlamadık. En fazla zarar Manisa'da Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara, Salihli, Turgutlu" diye konuştu.