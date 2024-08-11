Manisa'da düğün dönüşü feci kaza: Aynı aileden 4 ölü 3 ağır yaralı

Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde sabah saat 06.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Karataş'ın ( 35) kullandığı 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, C.S. (46) tarafından emniyet şeridinde park edilen 35 ASU 585 plakalı damacana su yüklü kamyona arkadan çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari araç adeta hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Aslıhan Karataş (1), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Ahmet Karataş (40) olay yerinde yaşamını yitirdi.

3 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada, Mahmut Karataş ile Babacan Karataş (4) ve Murat Karataş (2) ise ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyon sürücüsü C.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden Karataş ailesinin İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşadığı ve Ankara'daki bir düğünden döndüğü öğrenilirken, o anlar kameralara yansıdı.