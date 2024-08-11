Manisa'da düğün dönüşü feci kaza: Aynı aileden 4 ölü 3 ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da düğün dönüşü feci kaza: Aynı aileden 4 ölü 3 ağır yaralı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde sabah saat 06.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Karataş'ın ( 35) kullandığı 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, C.S. (46) tarafından emniyet şeridinde park edilen 35 ASU 585 plakalı damacana su yüklü kamyona arkadan çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari araç adeta hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Aslıhan Karataş (1), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Ahmet Karataş (40) olay yerinde yaşamını yitirdi.

3 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada, Mahmut Karataş ile Babacan Karataş (4) ve Murat Karataş (2) ise ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyon sürücüsü C.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden Karataş ailesinin İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşadığı ve Ankara'daki bir düğünden döndüğü öğrenilirken, o anlar kameralara yansıdı.

aw265128-03.jpg

aw265128-04.jpg

aw265128-02.jpg

aw265128-01.jpg

Son Haberler
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü Yerel Haberler
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Mersin'deki yangın kontrol altına alındı Gündem
Mersin'deki yangın kontrol altına alındı
Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz Yaşam
Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz
Tokat'ta demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı Gündem
Tokat'ta demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı
Tek başına yaşayan 74 yaşındaki kadın lavaboda hayatını kaybetti Gündem
Tek başına yaşayan 74 yaşındaki kadın lavaboda hayatını kaybetti
Türkiye’de genç nüfus hızla düşerken Suriye dünya lideri oldu Gündem
Türkiye’de genç nüfus hızla düşerken Suriye dünya lideri oldu
Atilla Yeşilada: Hazır olun fena çakılacak Ekonomi
Atilla Yeşilada: Hazır olun fena çakılacak