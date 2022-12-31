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Dükkan alevlere teslim oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 3-4 milyonluk hasar oluştu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:04
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Manisa'da dükkan küle döndü

Dükkan alevlere teslim oldu
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İHA'nın haberine göre, yangın sabah 05.00 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Fatih Sanayi Sitesi'ndeki dükkanda meydana geldi. Turgutlu ilçesi esnaflarından Hamdi Başaran’a ait dükkanda çıkan yangını gören vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, işyeri kullanılmaz hale geldi.

Çok üzgün olduğunu ancak cana zarar gelmemesinin kendisi için bir teselli olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Hamdi Başaran, “Çok zor bir durum dükkanımı bu halde görünce insan neye uğradığını şaşırıyor, yılların emeği var. Yaklaşık 3-4 milyon TL’ye yakın bir zarar söz konusu. Bu da bizim sınavımız olacakmış, tek tesellimiz cana zarar gelmemesi” diye konuştu.

Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, çevrede bulunan güvenlik kameralarının da tek tek inceleneceği öğrenildi.

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