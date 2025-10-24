Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 23 Ekim günü gerçekleştirilen denetimlerde, engelli rampası ve park yeri ihlallerine yönelik sıkı kontroller yapıldı.

İl genelinde 21 ekip ve 40 personelin katılımıyla yapılan uygulamada toplam 270 araç ve sürücü kontrol edildi. Kusurlu görülen 98 araç ve sürücüsüne toplam 177 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 1 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik denetimlerinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.