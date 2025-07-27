Manisa'da ev yangını



Yangın, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi.

Patlamaların da yaşandığı bildirilen olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Evi kontrol eden ekipler kimsenin olmadığını bildirdi. İkamet sahiplerinin bir süredir memleketlerinde olduğu bildirildi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.