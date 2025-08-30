Manisa’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 8 yaralı

Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kula’dan Salihli istikametine giden Samet Tokur (24) idaresindeki kamyon ile Durasıllı ışıklardan karşı şeride geçiş yapan Abdülbâkî Ö. (47) yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonetin hurdaya döndüğü ve can pazarının yaşandığı kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Z.Ç.(39), G.N.B.(22), B.D.(26), D.K.(18), B.K.(22), M.C.(23), M.K.(18), İ.K.(32) ve Yeter Beyazduman (42) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel sağlık kuruluşlarına nakledildi. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan yaralılardan Yeter Beyazduman doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza hakkında inceleme başlatılırken, her iki şoförün gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca yaralılardan B.D. ve M.C.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.