Feci kaza. 2 çocuk yaşamını yitirdi 5 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki kazada yaralanan 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
Akşam saatlerinde Bilal B'nin (35) kullandığı 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrilmişti. Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.
Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesi olduğu belirtilmişti.(AA)
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