Manisa’da feci kaza! Önce motosiklete çarptı sonra evin bahçesine uçtu

Kaza, dün, saat 23.00 sıralarında İnönü Mahallesi, Çetin Görgü Caddesi'nde meydana geldi. Soma Tren İstasyonu'nda Çevre Yolu yönüne giden Emrah Kadiroğlu idaresindeki 45 V 621 plakalı otomobil, karşıdan gelen Berkan Muyan idaresindeki 45 ARA 158 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet ikiye bölünürken, otomobil bir evin bahçesine uçarak ters döndü.

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüsü Emrah Kadiroğlu ile yanındaki arkadaşı Volkan Bostancı'yı çıkardı. Motosiklet sürücüsü Berkan Muyan da yola fırlayarak yaralandı. 3 yaralı, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Kadiroğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Muyan'ın da durumunu ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.